Тренер молодіжки визнав свою провину за 0:6 від Польщі

- Це моя провина, що я поставив такий склад.
Довідка:
Петраков Олександр Васильович - києвлянин, свого часу грав за різні команди Української України. До молодіжки був одним з тренерів "Динамо", а перед самим призначенням працював тренером у Республіканському Училищі Фізичної Культури. Готує 18-річних футболістів з 2010 р.
Арена Львів - стадіон побудований у 2012 році спеціально для футбольного змагання Євро-2012, яке проходило в Україні та Польщі. Сьогодні на Арені грають переважно міжнародні матчі та проходять культурно-масові заходи.
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