ОСТАННІ НОВИНИ:

Тренер молодіжки визнав свою провину за 0:6 від Польщі

28 березня 2013 р.

Молодіжна Україна в матчі з поляками пропустила по 3 мячі в кожному таймі. Тренер молодої збірної U-18 за програш у грі, яка відбулась на Арені Львів, звинуватив тільки себе:


        - Це моя провина, що я поставив такий склад.


Довідка:

Петраков Олександр Васильович - києвлянин, свого часу грав за різні команди Української України. До молодіжки  був одним з тренерів  "Динамо", а перед самим призначенням працював тренером у Республіканському Училищі Фізичної Культури.  Готує 18-річних футболістів з 2010 р.


Арена Львів - стадіон побудований у 2012 році спеціально для футбольного змагання Євро-2012, яке проходило в Україні та Польщі. Сьогодні на Арені грають переважно міжнародні матчі та проходять культурно-масові заходи.
...  ознайомитись далі



Новини ЗМІ по темі:

Google AJAX Search API Sample
зараз появляться...
Відзначити цю статтю :
Мітки: , , , ,

Дописати коментар

Дотримуйтесь етичних норм спілкування.

 
Звязатись : taraslt@meta.ua | Західна Україна
Copyright © 2012-2013. Коментар - All Rights Reserved
Base Template created by Creating Website
Modify design Taras Savchuk