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Європейська Комісія оприлюднила звіт по Україні
26 березня 2013 р.
Серед позитивних сторін України у 2012 році Європейська Комісія працююча над Асоціацією України-ЄС відзначила:
- прийняття Кримінально-Процесуального Кодексу,
- збереження офіційної прихильності до демократії,
- підписання угоди про захист дітей,
- дозвіл на приватизацію енергетичного монополіста - компанію "Нафтогаз".
Водночас європейські чиновники скасували виділення 70 мільйонів євро на ці реформи в звязку з недовірою до влади і :
- вибірковим правосуддям,
- адміністративним тиском під час виборів, залякуванням людей і кандидатів, фальшуванням виборів,
- екстрадицією осіб шукаючих політичного притулку,
- переповненістю тюрм і нестворення незалежного бюро розслідувань,
- поглибленням корупції,
- погіршенням свободи слова з залякуванням і побиттям журналістів,
- невиконанням умов МВФ про бюджетну і фінансову дисиципліну для повернення позики.
Посилання на поспект Асоціація Україна-ЄС українською мовою:
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/association_115x170_uk.pdf
Мітки: ЄС, політекономіка, Політика, Україна
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