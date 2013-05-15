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Загальна вартість виставленого на аукціон майна Уктелекомом: 2 мільйона 200 тисяч гривень. Всі непорібні обєкти розташовані в Західній Україні і не використовувались довший час.
Найдорожчий з них вартістю 2-а мільйона гривень - це збудований комплекс, але з незавершеними внутрішніми роботами, розташований біля траси Київ-Чоп у Рівненській області.
Довідка:
ПАТ "Укртелеком"
- продана за 970 мільйонів євро загальнонаціональна компанія звязку України. З 2011 року 92,79% акцій належать австрійській компанії "ЕСУ", що входить до інвестиційного фонду EPIC
. Після приватизації з Укртелекому був виділений мобільний звязок, всі ресурси для якого були передані ТОВ "ТриМоб", яка є окремою компанією і вписується в основну сферу дільності EPIC-и - мобільний звязок. Укртелеком у своєму складі має 33 філії з розгалуженими майновими комплексами та наданням послуг всіх видів звязку, обслуговуючи в тому числі державні обєкти.
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