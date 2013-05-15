ОСТАННІ НОВИНИ:
15.5.13

Океан Ельзи відправляється у Західно-Українську частину "стадіонного туру"

15 травня 2013 р.


З 19 травня по 1 червня Океан Ельзи відвідає обласні міста Західної України з стадіонними виступами.

Розклад концертів:

19 травня     МУКАЧЕВО              Стадіон "Спартак"
21 травня     ІВАНО-ФРАНКІВСЬК              Міський стадіон "Рух"
22 травня     ЧЕРНІВЦІ              Стадіон "Буковина"
24 травня     ВІННИЦЯ              Центральний міський стадіон
25 травня     ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ              Міський стадіон
28 травня     ТЕРНОПІЛЬ              Тернопільський міський стадіон
29 травня     ЛУЦЬК              Стадіон "Авангард"
30 травня     РІВНЕ              Стадіон "Авангард"
1 червня     ЛЬВІВ              Стадіон "Арена Львів"
Мітки: ,
10.4.13

Опозиція знімає блокування трибуни ВР

10 квітня 2013 р.

Політичні новини України
Арсеній Яценюк вважає перемогою внесення питань до порядку сесії через які блокувала трибуну Верховної Ради опозиція: 
- Партія регіонів пішла «на попятную», і до порядку денного включені всі питання, які опозиція вимагала для розгляду Верховної Ради

Про вимогу прийняття законів про відміну пенсійної реформи, призначення виборів мера Києва та звільнення політвязнів і перспективи їх прийняття в заяві не йдеться і не зрозуміло чи опозиція в цьому зацікавлена.

Мітки: , , , , , ,
10.4.13

Уряд Азарова інвестує десятки мільярдів в "донецьких"

Новини економіки України


Згідно програми розвитку економіки Уряд планує виділити 9 мільярдів одній тільки компанії "Донецьксталь". Сотні мільйонів гривень підуть іншим підприємствам Малоросії.
Мітки: , , , ,
8.4.13

ПАТ Миколаївобленерго готують до прихватизації?

8 квітня 2013 р.

Економічні новини України


Антимонопольний комітет України висунув вимогу до Миколаївобленерго по сплаті 100 мільйонів гривень штрафу за монопольне становище на ринку електроенергії. ПАТ Миколаївобленерго належить державній компанії - 70% акцій за НАК «Енергетична Компанія України». І є в числі останніх непроданих нинішньою владою Ахметову.
Мітки: , , , , ,
3.4.13

Укртелеком продає зайве майно

3 квітня 2013 р.

Новини економіки Рівного, Економічні новини України




Загальна вартість виставленого на аукціон майна Уктелекомом: 2 мільйона 200 тисяч гривень. Всі непорібні обєкти розташовані в Західній Україні і не використовувались довший час.






Найдорожчий з них вартістю 2-а мільйона гривень - це збудований комплекс, але з незавершеними внутрішніми роботами, розташований біля траси Київ-Чоп у Рівненській області.



Довідка:

ПАТ "Укртелеком" - продана за 970 мільйонів євро загальнонаціональна компанія звязку України. З 2011 року 92,79% акцій належать австрійській компанії "ЕСУ", що входить до інвестиційного фонду EPIC. Після приватизації з Укртелекому був виділений мобільний звязок, всі ресурси для якого були передані ТОВ "ТриМоб", яка є окремою компанією і вписується в основну сферу дільності EPIC-и - мобільний звязок. Укртелеком у своєму складі має 33 філії з розгалуженими майновими комплексами та наданням послуг всіх видів звязку, обслуговуючи в тому числі державні обєкти.

Новини ЗМІ по темі:

Google AJAX Search API Sample
зараз появляться...
Мітки: , , , ,
 
Звязатись : taraslt@meta.ua | Західна Україна
Copyright © 2012-2013. Коментар - All Rights Reserved
Base Template created by Creating Website
Modify design Taras Savchuk