Політичні новини України
Арсеній Яценюк вважає перемогою внесення питань до порядку сесії через які блокувала трибуну Верховної Ради опозиція:
- Партія регіонів пішла «на попятную», і до порядку денного включені всі питання, які опозиція вимагала для розгляду Верховної Ради
Про вимогу прийняття законів про відміну пенсійної реформи, призначення виборів мера Києва та звільнення політвязнів і перспективи їх прийняття в заяві не йдеться і не зрозуміло чи опозиція в цьому зацікавлена.
ОСТАННІ НОВИНИ:
Опозиція знімає блокування трибуни ВР
10 квітня 2013 р.
Мітки: Батьківщина, Верховна Зрада, опозиція, політекономіка, Політика, Україна, Яценюк
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