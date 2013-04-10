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Опозиція знімає блокування трибуни ВР

10 квітня 2013 р.

Політичні новини України
Арсеній Яценюк вважає перемогою внесення питань до порядку сесії через які блокувала трибуну Верховної Ради опозиція: 
- Партія регіонів пішла «на попятную», і до порядку денного включені всі питання, які опозиція вимагала для розгляду Верховної Ради

Про вимогу прийняття законів про відміну пенсійної реформи, призначення виборів мера Києва та звільнення політвязнів і перспективи їх прийняття в заяві не йдеться і не зрозуміло чи опозиція в цьому зацікавлена.

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Анонім
14 квітня 2013 р. о 11:27

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