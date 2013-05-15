Океан Ельзи відправляється у Західно-Українську частину "стадіонного туру"

З 19 травня по 1 червня Океан Ельзи відвідає обласні міста Західної України з стадіонними виступами.
Розклад концертів:
|19 травня
|МУКАЧЕВО
|Стадіон "Спартак"
|21 травня
|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
|Міський стадіон "Рух"
|22 травня
|ЧЕРНІВЦІ
|Стадіон "Буковина"
|24 травня
|ВІННИЦЯ
|Центральний міський стадіон
|25 травня
|ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
|Міський стадіон
|28 травня
|ТЕРНОПІЛЬ
|Тернопільський міський стадіон
|29 травня
|ЛУЦЬК
|Стадіон "Авангард"
|30 травня
|РІВНЕ
|Стадіон "Авангард"
|1 червня
|ЛЬВІВ
|Стадіон "Арена Львів"
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