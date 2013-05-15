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Океан Ельзи відправляється у Західно-Українську частину "стадіонного туру"

15 травня 2013 р.


З 19 травня по 1 червня Океан Ельзи відвідає обласні міста Західної України з стадіонними виступами.

Розклад концертів:

19 травня     МУКАЧЕВО              Стадіон "Спартак"
21 травня     ІВАНО-ФРАНКІВСЬК              Міський стадіон "Рух"
22 травня     ЧЕРНІВЦІ              Стадіон "Буковина"
24 травня     ВІННИЦЯ              Центральний міський стадіон
25 травня     ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ              Міський стадіон
28 травня     ТЕРНОПІЛЬ              Тернопільський міський стадіон
29 травня     ЛУЦЬК              Стадіон "Авангард"
30 травня     РІВНЕ              Стадіон "Авангард"
1 червня     ЛЬВІВ              Стадіон "Арена Львів"
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