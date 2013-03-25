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Федерація Шахів після перемоги жінок злягла під Регіони?
25 березня 2013 р.
Директор ФедераціЇ Шахів України Капустін від імені всієї організації розродився привітанням колишньому харківському міліціонеру, депутату Верховної Ради і ректору вузу МВС Гусарову. Міліційний генерал, який любить грати в шахи, відомий створенням Партії Регіонів в Харкові нині давшої Україні таких політиків з кримінальним минулим як Добкін і Кернес.
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