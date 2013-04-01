ОСТАННІ НОВИНИ:

Європейське НАТО переорієнтовується "з моря на повітря"

1 квітня 2013 р.

Новини політики США
 Новим командувачем всіх військових сил НАТО в Європі призначено американського генерала Філіпа Бредлов.
До цього він займав посаду керівника повітряних військ США у Європі. На посту він змінить ще одного американського генерала Джеймса Ставрідіса, який до керівництва силами Альянсу в Євросоюзі був адміралом військовоморського флоту США.

Чи означає це епоху завершення морських походів Альянсу з Європи на Близький Схід і початок розгортання ПРО в Європі покаже час.
Відзначити цю статтю :
Мітки: , , , ,

Дописати коментар

Дотримуйтесь етичних норм спілкування.

 
Звязатись : taraslt@meta.ua | Західна Україна
Copyright © 2012-2013. Коментар - All Rights Reserved
Base Template created by Creating Website
Modify design Taras Savchuk