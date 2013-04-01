Новини політики США
Новим командувачем всіх військових сил НАТО в Європі призначено американського генерала Філіпа Бредлов.
До цього він займав посаду керівника повітряних військ США у Європі. На посту він змінить ще одного американського генерала Джеймса Ставрідіса, який до керівництва силами Альянсу в Євросоюзі був адміралом військовоморського флоту США.
Чи означає це епоху завершення морських походів Альянсу з Європи на Близький Схід і початок розгортання ПРО в Європі покаже час.
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Європейське НАТО переорієнтовується "з моря на повітря"
1 квітня 2013 р.
Мітки: ЄС, НАТО, політекономіка, Політика, США
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