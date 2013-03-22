На "Арені Львів" виключать світло?

Львівське обленерго пригрозило відключенням Арени Львів від електропостачання в разі несплати 682 тисяч гривень боргу до 29 березня.
Довідка:
Арена Львів - стадіон побудований у 2012 році спеціально для футбольного змагання Євро-2012, яке проходило в Україні та Польщі. Сьогодні на Арені грають переважно міжнародні матчі та проходять культурно-масові заходи.
Футбольна команди міста Львова "Карпати" і її вболівальники не проти переїхати зі стадіону Україна на сучаснішу Арену Львів... ознайомитись далі
Новини ЗМІ по темі:
зараз появляться...
Дописати коментар
Дотримуйтесь етичних норм спілкування.