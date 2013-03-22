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На "Арені Львів" виключать світло?

22 березня 2013 р.



Львівське обленерго пригрозило відключенням Арени Львів від електропостачання в разі несплати 682 тисяч гривень боргу до 29 березня.


Довідка:

Арена Львів - стадіон побудований у 2012 році спеціально для футбольного змагання Євро-2012, яке проходило в Україні та Польщі. Сьогодні на Арені грають переважно міжнародні матчі та проходять культурно-масові заходи.

Футбольна команди міста Львова "Карпати" і її вболівальники не проти переїхати зі стадіону Україна на сучаснішу Арену Львів...  ознайомитись далі


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