Бізнес по-донецьки: перед легалізацією

В інтерв'ю Форбс Украина(російськомовне видання) колишній бізнес партнер Щербаня, Ахметова і Брагіна розповів про бізнесові сходинки до хмарочосу нинішніх олігархів. Колишні шахтарі і вишибали заробляли на всьому що тільки можна було продати і дістати за кордоном.
На питання журналіста про кримінальну складову таких бізнесів Дедух відповів виправдовуючи все захистом зароблянням грошей:
В интернете было обнародовано много публикаций о криминальном прошлом Брагина и Ахметова, их прямо называют бандитами..
– А кто тогда не был бандитом? Более-менее состоявшиеся люди все были бандитами. Ринат в то время ездил на машине с охраной, умел зарабатывать деньги, не позволял, чтобы ему не доплачивали или обманывали.
Повна версія інтерв'ю "Бизнес-партнер Щербаня: У Евгения с Ринатом Ахметовым был общий бизнес с 1990 года"
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