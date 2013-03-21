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Бізнес по-донецьки: перед легалізацією

21 березня 2013 р.



В інтерв'ю Форбс Украина(російськомовне видання) колишній бізнес партнер Щербаня, Ахметова і Брагіна розповів про бізнесові сходинки до хмарочосу нинішніх олігархів. Колишні шахтарі і вишибали заробляли на всьому що тільки можна було продати і дістати за кордоном.

На питання журналіста про кримінальну складову таких бізнесів Дедух відповів виправдовуючи все захистом зароблянням грошей:
В интернете было обнародовано много публикаций о криминальном прошлом Брагина и Ахметова, их прямо называют бандитами..
– А кто тогда не был бандитом? Более-менее состоявшиеся люди все были бандитами. Ринат в то время ездил на машине с охраной, умел зарабатывать деньги, не позволял, чтобы ему не доплачивали или обманывали.

Повна версія інтерв'ю "Бизнес-партнер Щербаня: У Евгения с Ринатом Ахметовым был общий бизнес с 1990 года"

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