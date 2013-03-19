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До виборів Януковича президентом "донбаси" будуть жити в раю

19 березня 2013 р.


Пожалівшись на скорочення виробництва продемонострованого на графіках динаміки вкладів секторів економіки в ВВП за 21 рік, Азаров на прес-конференції оголосив про дворічну індустріалізацію країни. Обсяг коштів закладений на масштабні плани, "які будуть підписані через день два"(премєр) - 400 мільярдів гивень інвестицій.

Премєр міністр України уточнив при наступних питаннях журналістів як здійснюватиметься індустріалізація і де:
- Згодом ми визначимо порядок державного кредитування;
- обєкти індустріалізації будуть створюватись там, де є робоча сила, в основному в регіонах постраждалих від закриття шахт і зупинення немодернізованих виробництв. (відповідь Азарова на запитання луганського журналіста)
 


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