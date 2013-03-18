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"Свобода" не дякуватиме держслужбам за прибирання снігу
18 березня 2013 р.
Фракція ВО Свободи у Львівській облраді вимагає звіту за "катастрофу" та незмогу прибрати березневий сніг державними службами. Депутати незадоволені і обурені що міжнародна траса Київ- Чоп була непроїзною і взагалі допомога мовляв надавалась не як потрібно. Замісь пропозицій покращення реагування та обговорення можливих заходів запобігання раптовим сніговим навалам та відзначити простих рятівників "Свобода" хоче повимигати і попитати дежслужбовців.
Навряд чи зі свободівським критиканством згодні тисячі людей витягнутих МНС-никами з снігових заметів утворених за день місячною нормою опадів. Зокрема пацієнти швидкої допомоги та пасажири з дітьми, які не їздили по міжнародній трасі, а потрапили в сніговий полон на звичайних дорогах.
Заява депутатів свободівців по бажанню заслухати і притягти до відповідальності за "допущені помилки" виглядає дивною на фоні діяльності львівської облради повністю зосередженої тільки на вшануваннях і нагородженнях справді достойних українців. Що зробила сама облрада для попередження "помилок" і "недопущення катастрофи"? Чи цікавилась взагалі станом МНС, наявності техніки, людей їх зарплат і мотивацій?
Очевидно що спроба попіратись опозиційно будучи частиною влади недоречна і незаслужені звинувачені швидше всього зашкодять самій партії "Свобода".
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