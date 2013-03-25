Батьківщина відповіла Азарову на звинувачення Тимошенко в проблемах України закликом:
Керівництву держави варто займатися реальним проблемами українців, зокрема, погашенням мільярдної заборгованості по зарплатах та ліквідацією наслідків стихійного лиха у столиці, яку уряд відверто провалив, кинувши мільйони киян напризволяще.
Також опозиція заперечила Азарову, роздававшому інтерв'ю російським ЗМІ, у використанні Тимошенко депутатської недоторканості для уникнення відповідальності, оскільки:
Коли президент Кучма за сфабрикованими звинуваченнями намагався посадити за грати Юлію Тимошенко, як свого політичного опонента - вона не мала жодної депутатської недоторканності. Пізніше вітчизняні суди закрили всі справи проти Юлії Тимошенко за відсутності складу злочину, ще коли вона не була при владі.
Підсумували заяву опозиціонери висновком щодо самого прем'єра:
Азаров вже давно став «папєрєдніком» самому собі.
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