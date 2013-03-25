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Львівські опозиціонери формують ревкоми для повалення влади

25 березня 2013 р.


Львівська обласна рада та місцеві ради львівщини, за задумом депутатів Верховної Ради від "Свободи", "Батьківщини" і "УДАР"-у, мають стати осередками революційних комітетів. Рішучих дій вимагає млявий початок акції "Вставай Україно". Опозиція розпочала пошуки способів зібрати якомога більше людей на опозиційний марш у Києві запланований на 18 травня. У Львові вирішили агітувати натяком на революційні зміни створюючи ревкоми.

Щоправда досі в опозиції немає відповіді не тільки на що міняти цю владу так і як протистояти оцим - пройшовшим повзучу перемогу над майданними мріями:


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