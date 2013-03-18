Чергова "вісточка" Тимошенко з тюремної лікарні

Тимошенко впевнена у виході на свободу після майбутнього рішення Єропейського суду з прав людини та звинувачує Януковича у тому в чому він її:
Євген Щербань та Олександр Момот були застрелені в Донецьку, а Ахат Брагін – підірваний на донецькому стадіоні. Після цього вся власність корпорації ІСД, яка оцінюється в мільярди доларів США, перейшла Віктору Януковичу та Рінату Ахметову. Після трагічного вбивства Євгена Щербаня губернатором Донецької області також зміг стати Віктор Янукович...
Сьогодні Віктор Янукович вирішив свої злочини, скоєні в 90-х роках, перекласти на мене – свого головного політичного опонента - та спробувати залишити мене у в`язниці пожиттєво, а може, спробувати позбавити мене у своїй в`язниці життя, як він це робив в 90-х.
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